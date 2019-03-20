Красота и здоровье - 23 текста

Требования: [list=1][*]понимать в имплантации/протезирование зубов (знать тему).[*]продающий текст.[*]от 3000 до 5000 символов.[*]на русском языке.[*]2 картинке в статье.[*]написать и <description>.[*]перелинковка с другими написанными статьями.[*]в тексте иметь призыв оставить отзыв к данной статье (будет бонус за отзыв).[*]писать ...