Срочно требуется 2 автора для написание статей. Тематики разнообразные. ТЗ очень простые. Объем от 20 000 символов в день. Оплата 30 руб за 1000 символов без пробелов. Оплата возможна сразу после выполнения заказа.
Нужно написать 100 статей по стоматологии (имплантация/протезирование)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- понимать в имплантации/протезирование зубов (знать тему).
- продающий текст.
- от 3000 до 5000 символов.
- на русском языке.
- 2 картинке в статье.
- написать и <description>.<li>перелинковка с другими написанными статьями.<li>в тексте иметь призыв оставить отзыв к данной статье (будет бонус за отзыв).<li>писать три статьи в неделю (минимум 2).<li>уникальность текста не меньше 90%.</ul>На каждую статью будет 5-6 ключевых фраз (выдадим в ексель файле), которые должны быть использованы в статье равномерно. Статьи пишутся для продвижения сайта стоматологии.</p>
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