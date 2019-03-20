Нужно написать 100 статей по стоматологии (имплантация/протезирование)

КопирайтингЗакрыт13 заявок312 просмотров
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Требования:

  • понимать в имплантации/протезирование зубов (знать тему).
  • продающий текст.
  • от 3000 до 5000 символов.
  • на русском языке.
  • 2 картинке в статье.
  • написать и <description>.<li>перелинковка с другими написанными статьями.<li>в тексте иметь призыв оставить отзыв к данной статье (будет бонус за отзыв).<li>писать три статьи в неделю (минимум 2).<li>уникальность текста не меньше 90%.</ul>На каждую статью будет 5-6 ключевых фраз (выдадим в ексель файле), которые должны быть использованы в статье равномерно. Статьи пишутся для продвижения сайта стоматологии.</p>
5 лет назад
evaboss
42 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
год назад
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