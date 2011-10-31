Наполнение сайта интернет-магазина (составление описаний для товарных позиций)
Лечение наркомании в Москве. Ал.
Описание проекта:
Нужны 2 сео статьи про лечение наркомании. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным.
1. Ключевые слова: эффективное лечение наркомании, лечение наркомании в Москве, лечение наркомании Москва, лечение наркомании.
2. Ключевые слова: анонимное лечение наркомании, лечение наркомании анонимно.
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуются люди, которые имеют свое мнение и умеют выражать его правильно. Оплата 25р за 700 знаков. Все вопросы по e-mail: [email protected] Работа заключается в следующем: вы пишите отзывы о заведениях Санкт-Петербурга! Все очень ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Написать 2 сео-статьи о центрах реабилитации для наркоманов. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключи выделять жирным. 1. Ключевое слово: центр реабилитации наркоманов. 2. Ключевое слово: реабилитационный центр для наркоманов. ...Закрыт14 лет назад
Написать 3 сео-статьи о выводе из запоя. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключи выделять жирным. 1. Ключевое слово: вывод из запоя на дому. 2. Ключевое слово: вывод из запоя круглосуточно. ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Сайту-сервису, позволяющему сравнить курсы обмена основных валют (доллара и евро) в банках Москвы http://www.exocur.ru/ требуется наполнение новостной ленты на постоянной основе. 2 новости по 1.500 - 2.000 знаков ...Завершен14 лет назад
Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про опийную наркоманию и героиновую ломку. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: опийная наркомания. ...Закрыт14 лет назад
Описание проекта: Нужны 3 сео статьи про 12 шагов от алкоголизма и реабилитацию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: 12 шагов ...Завершен14 лет назад
Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про наркотик крокодил. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: лечение крокодила. 2. Ключевые слова: ...Закрыт14 лет назад
Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про дезоморфин. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевое слово: дезоморфиновая ломка. 2. Ключевое слово: дезоморфиновая ...Закрыт14 лет назад
Описание проекта: Нужна сео статья про пошивание от алкоголизма. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: подшивание от алкоголизма, подшивание от алкоголизма ...Закрыт14 лет назад