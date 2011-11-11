Наполнение новостями сайта о курсах валют

Здравствуйте.

Сайту-сервису, позволяющему сравнить курсы обмена основных валют (доллара и евро) в банках Москвы http://www.exocur.ru/ требуется наполнение новостной ленты на постоянной основе.

2 новости по 1.500 - 2.000 знаков каждый рабочий день, т.е. обычно 10 новостей в неделю (праздничные недели бывают нестандартными).

Рерайт или копирайт. Оптимально, чтобы новости были о курсах валют и о каких-то событиях, связанных с валютами в банковской сфере.

Присылайте, пожалуйста, ваши предложения по ценам (с 3 любыми новостями, которые Вы бы выбрали для рерайта, но без самого рерайта, можно просто ссылками) и примеры текста, написанного вами.

Оплата еженедельно в WebMoney.