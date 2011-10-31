Описание проекта: Нужна сео статья про пошивание от алкоголизма. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: подшивание от алкоголизма, подшивание от алкоголизма ...
Про дезоморфин. РЦ.
Описание проекта:
Нужны 2 сео статьи про дезоморфин. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным.
1. Ключевое слово: дезоморфиновая ломка.
2. Ключевое слово: дезоморфиновая наркомания.
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
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