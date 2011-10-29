Здравствуйте! Мне требуется КОМАНДА ПОСТЕРОВ (!!!). Вы будете играть роль пациентов, которые имеют проблемы со спиной. Сообщений нужно около 5000 в общем, сотрудничество длительное. Оплата за один пост 15-20 центов, в зависимости ...
Статьи про натуральные камни и бижутерию
Нужно писать описания предметов по картинкам
Рерайт статей всех минералов и камней с высокой уникальностью.
Ищу опытных людей, желательно имевших опыт в подобном
Заявки фрилансеров
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