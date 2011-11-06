Копирайтинг

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Завершен33 заявки477 просмотров

Нужно написать статьи на тему интернет знакомства с использованием ключевых фраз которые я предоставлю.

14 лет назад
3D
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

elzik78
Эльза 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Эльза - отличный копирайтер. При таком уровне качества текста, договорились на невысокую стоимость и короткие сроки. Все выполнено по ТЗ, при этом тексты читаются очень легко. Настроен на дальнейшее сотрудничество. Спасибо)
Спасибо Рустаму за интересную работу и мгновенную оплату. Приятно иметь дело с такими заказчиками.))) С удовольствием продолжу сотрудничество. Рекомендую!
florentina777
Антонина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Антонина отлично справилась с задачей, даже лучше чем ожидалось, спасибо, обращусь еще.
Приятно работать с Рустамом, оперативно и надежно.

Заявки фрилансеров

elzik78
Эльза 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
florentina777
Антонина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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