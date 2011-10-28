Немецкий, французский контент

Требуется написание оригинальных/уникальных текстов:

- немецкий

- французский

Краткое описание ТЗ:

Мы имеем ряд сайтов, разных тематик.

И есть определенная ниша нашего бизнеса.

Ваша задача: написать тексты так (используя ключевые слова), чтобы они были по нашей нише и, в то же время, вписывались в тематики этих сайтов.