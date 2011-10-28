Немецкий, французский контент

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки155 просмотров

Требуется написание оригинальных/уникальных текстов:

- немецкий

- французский

Краткое описание ТЗ:

Мы имеем ряд сайтов, разных тематик.

И есть определенная ниша нашего бизнеса.

Ваша задача: написать тексты так (используя ключевые слова), чтобы они были по нашей нише и, в то же время, вписывались в тематики этих сайтов.

14 лет назад
m1
48 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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