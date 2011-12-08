Нейминг для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок875 просмотров
#1$50

День добрый,

Нужно придумать доменное имя для интернет-магазина.

Подробности в приложении.

Прошу ваши варианты прикреплять вордовским документом с паролем, пароль давать в ЛС.

Целевая доменная зона - ru.

И, пожалуйста, проверяйте на доступность)

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

mishatka
Михаил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
#1
Спасибо Михаилу за проведённую работу. Быстро взялся за работу, предложил много отличных вариантов. Реально креативен :)
Марат замечательный работодатель. Принимает активное участие сотрудничестве. Помогает грамотными советами и комментариями, чем значительно облегчает работу над своими проектами. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

mishatka
Михаил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Рерайт текста на тему «Спортивная фармакология»

    Нужен очень качественный рерайт текста на тему «Спортивная фармакология» примерный объем текста 50 т.з Тексты предоставляю! Требования – качественный, осмысленный, читабельный рерайт для людей! Сразу хочу предупредить, если не уверенны в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Контент про Android

    Нужен рерайт про ОС Android, все что с ней связано, описание программ, настройка, прошивка и т. д. Дам список ключевиков на которые нужно ориентироваться. Требуемый объём статей примерно от 300 до 1000 символов ...

    Android
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт

    $100

    Для проекта http://ratingtoplist.com требуется копирайт для описания страниц с рейтингами. Каждое описание, 1000-1500 зн. Выбирать буду по результатам тестового задания: Нужно написать описание для рейтинга http://ratingtoplist.com/grocery-shops.html и http://ratingtoplist.com/brokers.html каждое по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Материалы для сайта

    Нужен рерайтинг английских текстов и переводы материалов для блогов с русского на английский. Примерно 8000 знаков.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обзорная статья по языкам программирования

    $15

    Нужна обзорная статья для сайта, посвященного языкам программирования. Целевая аудитория - новички, интересующиеся программированием. В статье нужно дать классификацию наиболее востребованных языков программирования по областям применения. Нужно дать краткую характеристику по ...

    AndroidASP.NETDelphiiOSJava
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размножение статьи

    размножить статью 2000 знаков, на выходе - 100 вариантов. чтобы каждый читался нормально, чтобы размноженность в глаза не бросалась. уникальность требуется высокая. тематика - детские товары.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи по маркам авто

    Нужно написать по одной статье 600-700 символов на тему "История марки ***" или "О марке ***" Перечень марок авто: Alfa Romeo BMW Chrysler Citroen Daewoo Fiat ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблоны для размножения

    Ищу исполнителей для написания статей (от 1000 до 2000 ЗБП каждая) и создания из этих статей шаблонов для размножения. На выходы с одной статьи должно получаться не менее 100 при пятисловном шингле и уникальности не ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад