Размножение статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок244 просмотра

размножить статью 2000 знаков, на выходе - 100 вариантов. чтобы каждый читался нормально, чтобы размноженность в глаза не бросалась.

уникальность требуется высокая.

тематика - детские товары.

14 лет назад
shastra
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Качественно и в срок. спасибо.
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, тема интересная, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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