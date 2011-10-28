Наполнение автопортала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка164 просмотра

Требуется копирайтер для наполнения портала автомобильной тематики: легко читаемые описания для поисковых систем. Портал содержит информацию об автосалонах Москвы и МО, а также сопутствующую информацию – автосервисы, автомагазины, автомойки, прокат автомобилей и т.д. Работа будет заключаться в написании текстов о марках и моделях автомобилей, описании услуг автосервисов, запчастей в автомагазинах и т.д.

Требуются технически грамотные исполнители, тексты размером около 1000 знаков, оплата 1-1,5$ за 1к (по результатам тестового текста).

Общее для всех тестовое задание – написание текста 1000 знаков для страницы mosmobil.ru/moscow/ford/ (именно для этой страницы и никакой другой!). Никаких конкретных требований к тексту нет. Ваши работы прошу присылать по адресу content(собака)mosmobil.ru, в теме письма укажите "weblancer.net".

Гарантируем, что тексты кандидатов, не ставших исполнителями, нигде использованы не будут, Вы сможете использовать их по своему усмотрению в дальнейшем.

14 лет назад
copysearch
Акулов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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