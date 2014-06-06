200 тыс. симв тематика: туризм icq 353580427
Написание статей по тематике "Рукоделие"
Разыскиваются хорошие, ответственные копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "рукоделие".
Цель: Написание интересных статей по тематикам "вязание и шитьё, изготовление поделок".
Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки.
Увлечение различными видами рукоделия и созданием красивых и полезных вещей из подручных материалов. Без знания "темы" просьба не писать, пустой рерайт не нужен.
Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество - также.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Размер статьи: Размер от 3000 символов.
Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов - стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.
При меньших размерах статьи стоимость : 1500 символов -2.1$ , 2000 - 2.5$.
Но чаще будут именно размера 3000 символов.
Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: "информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе" оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей.
При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю - доплата 10%.
При нарушении оговоренных сроков - штрафные санкции -20% за оплату.
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Тестовое сотрудничество - 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо - следующее тестовое сотрудничество - 5 статей. (также оплачиваемых)
Если после прохождения тестового сотрудничества все будет устраивать, то объем работы будет практически неограниченным.
Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.
P.S. Прошу не тратить Ваше и мое время впустую сообщениями - "буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал". Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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