Написание статей по тематике "Рукоделие"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок421 просмотр

Разыскиваются хорошие, ответственные копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "рукоделие".

Цель: Написание интересных статей по тематикам "вязание и шитьё, изготовление поделок".

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки.

Увлечение различными видами рукоделия и созданием красивых и полезных вещей из подручных материалов. Без знания "темы" просьба не писать, пустой рерайт не нужен.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество - также.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов.

Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов - стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи стоимость : 1500 символов -2.1$ , 2000 - 2.5$.

Но чаще будут именно размера 3000 символов.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: "информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе" оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю - доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков - штрафные санкции -20% за оплату.

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Тестовое сотрудничество - 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо - следующее тестовое сотрудничество - 5 статей. (также оплачиваемых)

Если после прохождения тестового сотрудничества все будет устраивать, то объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

P.S. Прошу не тратить Ваше и мое время впустую сообщениями - "буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал". Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

Написание статей
14 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elzik78
Эльза 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Большое спасибо за предоставленную возможность проявить свои творческие способности, отличный заказчик, оплата своевременная, все отлично! Побольше бы таких заказчиков.))

Заявки фрилансеров

elzik78
Эльза 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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