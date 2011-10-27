Написать 9 статей

Нужны 9 статей общим объемом 30К. Тема - Герметики для дерева, Защита древесины, Краски для дерева, Лаки для дерева, Пропитка и воск для дерева, Внутренняя отделка деревянных домов, Шлифовка и покраска дерева, Внутренняя отделка бани, Строительство деревянных домов.

Необходимо, чтобы вы были хорошо знакомы с темой.

В статьях должен быть 1 заголовок и 3-4 подзаголовка. Уникальность 97% по

etxt antiplagiat. Файл с подробностями скину в личку.

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