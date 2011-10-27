Проект для Безлепкиной Леры

Требуется слудующее:

1. Рекламные тексты "О нас", "Гарантии", "Доставка и оплата", "Условия сотрудничества"

2. Оптимизированный копирайт на главную в размере 2000 символов

3. Сайт содержит практически все категории товаров бытовой техники и электроники, и на каждую категорию необходимо два вида статей: оптимизированные под ключи с названием категории (около 2000-3000) и статьи для пользователя как выбрать ... данная категория... (около 5000-8000 символов, в зависимости от категории)

4. Периодически (примерно раз в неделю) будут требоваться тексты для новостей - новинок товаров, новых линеек товаров и прочего (в ольшинстве случаев рерайт с моими исходниками)

5. Периодически будут требоваться обзоры популярных товаров, сравнения и прочее

6. Черезмесяц необходимо написать обзорные тексты примерно на 1000 товаров (размер 1000-1500 символов)

7. Тексты для статйеного наращивания ссылочной массы