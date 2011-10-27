Нужен срочный рерайт одной статьи!

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок179 просмотров

Приветствую всех.

Мне нужен срочный рерайт 1 статьи.

Исходник: присутствует.

Цена за 1к символов = 60 рублей.

Статью необходимо выполнить сегодня.

Кол-во символов: 1800

Оплату переведу на WebMoney кошелек.

14 лет назад
VladimirCo
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mishuntik
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Сделала задание, которое было выполнено в срок и удовлетворило заказчика, но обещанной оплаты так и не последовало.

Заявки фрилансеров

mishuntik
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи по теме фриланс, карьера, тайм-менеджмент

    $300

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост" Цель: Написание интересных статей по тематикам "бизнес, карьера, личные финансы, тайм-менеджмент, планирование, самореализация, мотивация, самовнушение и визуализация". ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать короткое ТЗ по макетам

    $50

    Добрый день, Есть 8 макетов для приложения, нарисованные от руки и две страницы текста. Нужно их схематично и аккуратно переделать в шопе (можно в другой программе). И ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обзоры планшетных компьютеров

    Необходимо регулярно делать краткие обзоры планшетов. Главное требование - хорошее знание тематики и грамотный русский язык. Пример обзора, который я хочу получить: http://planshetnye.ru/win7/43-asus-eee-slate-ep121 Тексты должны быть уникальными. Можно делать ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на форуме о здоровье

    Нужно несколько постеров для оживления форума о здоровье, в частности есть много разделов, связанных с дерматологией. Форум уже наполнен, новых тем в принципе создавать не нужно, просто высказываться по существу. Оплата 10 центов за пост, ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для Покотило Татьяна (Nity)

    $50

    Переписать (дополнить) тексты, представленные по исходным адресам с использованием необходимых ключевых слов. В тексты органично вписать ссылки на указанные ресурсы. Объем текста — примерно 1500 символов. Названия брендов в виде существующих списков ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание отеля - срочно

    Нужны несколько текстов для сайта отеля: об отеле, ресторан, баня, свадебные банкеты, конференц зал, доп.услуги. Краткие описания, красивыми словами, с выражением того, что получит посетитель отеля, как хорошо будет себя чувствовать, как будет доволен ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад