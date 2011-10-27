Сделать короткое ТЗ по макетам

Добрый день,

Есть 8 макетов для приложения, нарисованные от руки и две страницы текста.

Нужно их схематично и аккуратно переделать в шопе (можно в другой программе). И составить для них сопутствующий текст. Минимум текста для того, чтобы было ясно и четко.

Срок - ближайшие 3-6 часов, максимум до завтрашнего утра.

Сумма 10-25 вмз

Скайп и наличие телефона обязательны,

Пишите ваши предложения по срокам и стоимости.