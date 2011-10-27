Написать уникальные SEO - статьи на сайт.
Сделать короткое ТЗ по макетам
Добрый день,
Есть 8 макетов для приложения, нарисованные от руки и две страницы текста.
Нужно их схематично и аккуратно переделать в шопе (можно в другой программе). И составить для них сопутствующий текст. Минимум текста для того, чтобы было ясно и четко.
Срок - ближайшие 3-6 часов, максимум до завтрашнего утра.
Сумма 10-25 вмз
Скайп и наличие телефона обязательны,
Пишите ваши предложения по срокам и стоимости.
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