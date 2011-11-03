Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост" Цель: Написание интересных статей по тематикам "бизнес, карьера, личные финансы, тайм-менеджмент, планирование, самореализация, мотивация, самовнушение и визуализация". ...
Слоган для продукта
Наша компания объявлет конкурс на лучший слоган, для нашего корма для собак и кошек. Также совместно со слоганом, нужна идея(идеология) продвижения продукта, в рекламных буклетах, на баннерах в интернете и т.д. Премия 300$. Предварительный отбор кандидата производится по краткой концепции.
Предполагаемая этикетка во вложении. Ассортимент и составы кормов, также вложены.
Позиционирование: Супер Премиум(верхняя ценовая категория)
Отличительные характеристики продукта: Очень высокое содержание мясных составляющих. Корм беззерновой( в последнее время это модно). В корме присутствует сбалансированный витаминный комплекс( редко применяется, а если и обозначенно на этикетках, то скорее всего это просто надпись). В состав корма входит топинамбур с 80% содержанием инулина(прибиотик), способствующий лучшему пищеварению( практически никто вообще этого не применял). В корме содержится льняное масло(источник полезных кислот Омега 3 и Омега 6, которые помимо своих свойств, способствуют тому, чтобы шерсть животного была шелковистой и блестящей), обычно применяют более дешёвое растительное масло.
В собаках есть позиция Лайт( гипоалергенный состав)- индейка с коричневым рисом( с коричневым рисом еще никто не делал корма)
Все корма для кошек закислены(профилактика Мочекаменной болезни)
Сроки строго 03.11.11г.
Обращаю ваше внимание, что предоплаты не делаю людям с которыми не работал.
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