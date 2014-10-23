Конкурс на лучшее название студии

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен69 заявок2570 просмотров
#1$65
#2$15

Необходимо придумать название для студии с учетом следующих критериев:

Основные виды деятельности:

• веб-дизайн

• дизайн

• создание логотипов

• полиграфия(макеты для печати)

• объемные изображения

• фирменный стиль

• веб-программирование

• веб-верстка

• продвижение сайтов

Может быть полное название не более чем из трех слов.(лучше в одно слово)

Домен должен быть свободен, хорошо запоминающимся, благозвучным, легким в написании по возможности не более 12 символов(от точки до точки).

Если название будет состоять из нескольких слов, возможно использовать сокращение на латинице.(Например "Деловой Мир" bizworld.ru - деловоймир.рф или "фестиваль социальных программ" sofest.ru - фсп.рф)

Домен НЕ должен писаться транслитом(если есть перевод на английский), с цифрами или дефисом.

Зона .ru и .рф

*- название НЕ обязательно должно быть с прямым ассоциативным рядом.(например panfira(пантера на каком то языке) или andalersia просто название, никак не переводится, соответственно в данном случае пишется транслитом).

Если по окончанию конкурса ни одного варианта не подойдет или не будет взят чей либо вариант за основу, конкурс будет продлен один раз на неделю после чего объявлен победитель.

Если к присылаемым вариантам названий, сразу будет придуман слоган который подойдет(рассматриваться будут варианты и без слогана), победителю будет дополнительный бонус в размере 50$.

Если слоган будет не от выбранного названия, то победителю сумма в рамках конкурса, а придумавшему лучший слоган все тот же бонус. Если не один слоган не подходит, то по окончанию конкурса будет объявлен дополнительный конкурс на слоган к выбранному названию.

Просьба все предложения присылать в запароленных файлах(пароль в личку) или просто в личку(приватным сообщением).

Удачи и ярких идей!

14 лет назад
sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

monavr
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1
Все прошло отлично, креативный подход!
От сотрудничества в памяти остаються только положительные воспоминания. Александр Рыжов Хороший работодатель и Хороший человек
libovsky
Влад 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
14 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

monavr
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1
libovsky
Влад 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
14 лет назад
#2

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