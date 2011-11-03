Маленькая работа по копирайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки369 просмотров

Требуется написать пока что одну статью в интернет магазин. Тематика цветы, подробности исполнителю. Текст нужен уникальный, свежий, не нудный, легкочитающийся и запоминающийся. Объём не больше 5к, а то и немногим меньше. Предлагаем свою кандидатуру и проливаем свет на финансовую сторону исполнения копирайта. С Уважением, Вадим.

14 лет назад
marving71
Вадим 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$15
3 дня
Как никогда доволен сотрудничеством с Ксенией. В очень короткие сроки подготовила отличную статью. Искал в готовой работе недостатки, но так и не нашёл. Качество на лицо.
Интересное задание, быстрая проверка и оплата. С такими клиентами работать всегда приятно!

Заявки фрилансеров

daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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