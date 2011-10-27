Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост" Цель: Написание интересных статей по тематикам "бизнес, карьера, личные финансы, тайм-менеджмент, планирование, самореализация, мотивация, самовнушение и визуализация". ...
Общение на форумах и написание статей
Нужны люди для написания хороших статей, на тему фастфудов и кафе.
Темы для статей я дам.
Статьи должны быть не большие, но будет их много разных.
И нужны люди которые будут постить форумы на определенную тематику, создавать обсуждения, опросы.
Нужны исполнители естественно с опытом работы, и на статьи и на постинг будет выбрано по несколько человек, т. к. Делать нужно много, в короткий промежуток времени.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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