Общение на форумах и написание статей

Нужны люди для написания хороших статей, на тему фастфудов и кафе.

Темы для статей я дам.

Статьи должны быть не большие, но будет их много разных.

И нужны люди которые будут постить форумы на определенную тематику, создавать обсуждения, опросы.

Нужны исполнители естественно с опытом работы, и на статьи и на постинг будет выбрано по несколько человек, т. к. Делать нужно много, в короткий промежуток времени.