Рерайт: редукторы

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Осмысленый и читабельный рерайт. уникальность - 80%

Плюс предаставить эти тексты сразу в html (с абзацами, выделениями, т.к. текст пойдет на html сайт). там где есть таблицы - таблицы тоже вставить в рерайт.

Объем работ:

bonfiglioli мотор редукторы , бонфиглиоли мотор редукторы http://www.smt21.ru/catalog/elektromeh_privod/motor_reductor/bonfiglioli/

мотор редуктор sew , мотор редуктор sew eurodrive -

http://www.ug-electro.ru/catalog/seweurodrive/reduktory/

только не все там их выбрать нужно.

их там 4 штуки всего

мотор редуктор nmrv http://www.ua.all.biz/g581596/

+

прибавить табличку

http://www.reduktor.nnov.ru/motor-reductor/nmrv/

bauer мотор редуктор http://www.bauergears.com/RU/helical-geared-motor.asp

добавить все мотор редукторы http://www.tritec.ru/promauto/supply/danfoss/motion_control/reducer_bauer/default.aspx

либо можно просто этот материал

мотор редуктор nord , норд мотор редукторы - http://www.europromtech.ru/motor-reduktor.html

+

http://www.mpi.su/catalog/reductor/nord/nord/

мотор редуктор италия, итальянский мотор редуктор - http://www.vpromelectro.ru/upper4_pagesindex_num42.html

мотор редуктор motovario - найти описание (именно перечисление продукции) и ее краткое описание

мотор редуктор sk http://www.rvkt.ru/motor-reduktor_Nord_SK-52F.htm - подукаротить раза в два)

Мотор-Редуктора SITI

http://www.mmexpert.ru/oborudovanie/motor-reduktori/motor-reduktora-siti-italiya

сразу пишите цену и сроки.

HTML
14 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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