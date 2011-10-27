Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост" Цель: Написание интересных статей по тематикам "бизнес, карьера, личные финансы, тайм-менеджмент, планирование, самореализация, мотивация, самовнушение и визуализация". ...
Рерайт: редукторы
Осмысленый и читабельный рерайт. уникальность - 80%
Плюс предаставить эти тексты сразу в html (с абзацами, выделениями, т.к. текст пойдет на html сайт). там где есть таблицы - таблицы тоже вставить в рерайт.
Объем работ:
bonfiglioli мотор редукторы , бонфиглиоли мотор редукторы http://www.smt21.ru/catalog/elektromeh_privod/motor_reductor/bonfiglioli/
мотор редуктор sew , мотор редуктор sew eurodrive -
http://www.ug-electro.ru/catalog/seweurodrive/reduktory/
только не все там их выбрать нужно.
их там 4 штуки всего
мотор редуктор nmrv http://www.ua.all.biz/g581596/
+
прибавить табличку
http://www.reduktor.nnov.ru/motor-reductor/nmrv/
bauer мотор редуктор http://www.bauergears.com/RU/helical-geared-motor.asp
добавить все мотор редукторы http://www.tritec.ru/promauto/supply/danfoss/motion_control/reducer_bauer/default.aspx
либо можно просто этот материал
мотор редуктор nord , норд мотор редукторы - http://www.europromtech.ru/motor-reduktor.html
+
http://www.mpi.su/catalog/reductor/nord/nord/
мотор редуктор италия, итальянский мотор редуктор - http://www.vpromelectro.ru/upper4_pagesindex_num42.html
мотор редуктор motovario - найти описание (именно перечисление продукции) и ее краткое описание
мотор редуктор sk http://www.rvkt.ru/motor-reduktor_Nord_SK-52F.htm - подукаротить раза в два)
Мотор-Редуктора SITI
http://www.mmexpert.ru/oborudovanie/motor-reduktori/motor-reduktora-siti-italiya
сразу пишите цену и сроки.
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