Строительные статьи

Требуется написать пока что одну статью в интернет магазин. Тематика цветы, подробности исполнителю. Текст нужен уникальный, свежий, не нудный, легкочитающийся и запоминающийся. Объём не больше 5к, а то и немногим меньше. Предлагаем свою кандидатуру и ...