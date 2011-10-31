Всем привет. Нужно несколько копирайтеров для наполнения сайта: написания обзоров художественных произведений. Например: "Карлсон" - краткий сюжет на 2к символов, ваш отзыв после прочтения - 2к символов. То есть для выполнения ...
Строительные статьи
Доброго!
Требуется 50 уникальных статей на строительную тематику по 2000 символов без учета пробелов для сайта про натяжные потолки.
Интересует цена за весь проект.
Выбранный исполнитель
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