Написание обзоров художественных произведений

Всем привет.

Нужно несколько копирайтеров для наполнения сайта: написания обзоров художественных произведений.

Например:

"Карлсон" - краткий сюжет на 2к символов, ваш отзыв после прочтения - 2к символов. То есть для выполнения этой работы Вы должны много читать и красиво писать:)

Примерная цена за 1к - 1,5$.

Работа на постоянной основе.

Писать только в асю: 603735846