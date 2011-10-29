Написание обзоров художественных произведений

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Завершен14 заявок283 просмотра

Всем привет.

Нужно несколько копирайтеров для наполнения сайта: написания обзоров художественных произведений.

Например:

"Карлсон" - краткий сюжет на 2к символов, ваш отзыв после прочтения - 2к символов. То есть для выполнения этой работы Вы должны много читать и красиво писать:)

Примерная цена за 1к - 1,5$.

Работа на постоянной основе.

Писать только в асю: 603735846

14 лет назад
SekreBory
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

bemba
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
13 дней
Все супер, автор профессионал. Приятна в общении, тексты красивые. Вот только немного наглая) Ну это не критично, собираюсь работать на постоянке.
Заказчик - хороший, задание - интересное. И я не наглая, а настойчивая.))))))))))))

Заявки фрилансеров

bemba
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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