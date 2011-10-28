Всем привет. Нужно несколько копирайтеров для наполнения сайта: написания обзоров художественных произведений. Например: "Карлсон" - краткий сюжет на 2к символов, ваш отзыв после прочтения - 2к символов. То есть для выполнения ...
Рерайт текста
200 тыс. симв
тематика: туризм
icq 353580427
Заявки фрилансеров
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