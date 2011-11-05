Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок316 просмотров

Нужно сделать хороший рерайт текстов, тематика концерты, спектакли. Пример в приложении, что пока нужно сделать. Будет больше если вам интересно будет дальше сотрудничать.

Интересует цена, и минимальные сроки когда сделаете.

14 лет назад
swenter
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
tatiuskon
Татьяна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
37 отзывов(-1)
14 лет назад
$14
1 день
Работа выполнена на отлично, Татьяна успешно справилась с поставленной задачей. По мере возможности будем работать дальше.
Очень довольна сотрудничеством с Алексеем. Моментальная оплата и конструктивная критика по ходу работы) Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
tatiuskon
Татьяна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
37 отзывов(-1)
14 лет назад

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