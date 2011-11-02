Статьи по маркам авто

Нужно написать по одной статье 600-700 символов на тему "История марки ***" или "О марке ***"

Перечень марок авто:

Alfa Romeo

BMW

Chrysler

Citroen

Daewoo

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Iveco

Jaguar

KIA

Lancia

Mazda

Mercedes

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Renault

Saab

Subaru

Suzuki

Toyota

VAG

Volvo

в каждой статье нужно указать один раз слово "запчасти" или "автозапчасти", так же один раз использовать русское написание марки, например Рено, Мазда и т.п.

от вас жду - цену, сроки и примеры текстов по теме "авто", если есть.