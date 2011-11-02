Статьи по маркам авто

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Завершен28 заявок300 просмотров

Нужно написать по одной статье 600-700 символов на тему "История марки ***" или "О марке ***"

Перечень марок авто:

Alfa Romeo

BMW

Chrysler

Citroen

Daewoo

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Iveco

Jaguar

KIA

Lancia

Mazda

Mercedes

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Renault

Saab

Subaru

Suzuki

Toyota

VAG

Volvo

в каждой статье нужно указать один раз слово "запчасти" или "автозапчасти", так же один раз использовать русское написание марки, например Рено, Мазда и т.п.

от вас жду - цену, сроки и примеры текстов по теме "авто", если есть.

14 лет назад
acopy
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$45
3 дня
Тексты были написаны в короткий срок и полном соответствии с тз
Работать с Рустамом очень понравилась. Заказчик постоянно на связи. Дает четкое ТЗ, при необходимости дает примеры работ. Оплата - мгновенная! Всем фрилансерам рекомендую сотрудничать с Рустамом!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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