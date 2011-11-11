Шаблоны для размножения

Ищу исполнителей для написания статей (от 1000 до 2000 ЗБП каждая) и создания из этих статей шаблонов для размножения. На выходы с одной статьи должно получаться не менее 100 при пятисловном шингле и уникальности не ниже 70%.

Сколько возьмете за одну такую статью и какой срок на выполнение подобных заказов?