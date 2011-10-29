Требуется копирайтер для наполнения портала автомобильной тематики: легко читаемые описания для поисковых систем. Портал содержит информацию об автосалонах Москвы и МО, а также сопутствующую информацию – автосервисы, автомагазины, автомойки, прокат автомобилей и т.д. Работа будет ...
Статьи для строительного сайта
Здравствуйте!
Для строительного сайта необходимо написать несколько статей общим объемом 15000 знаков.
В прикрепленном файле расписано более подробно.
От Вас интересуют: сроки, стоимость, порядок оплаты. (я нахожусь в Мск)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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