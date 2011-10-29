Статьи для строительного сайта

Заказывал у Евгении 11 статей на ремонтно-строительную тематику. Все сделано быстро и качественно, что говорит о высоком профессиональном уровне Евгении! Очень доволен сложившимся сотрудничеством, буду обращаться и дальше! В общем - рекомендую Евгению как очень ответственного и профессионально исполнителя.