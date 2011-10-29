Статьи для строительного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок314 просмотров

Здравствуйте!

Для строительного сайта необходимо написать несколько статей общим объемом 15000 знаков.

В прикрепленном файле расписано более подробно.

От Вас интересуют: сроки, стоимость, порядок оплаты. (я нахожусь в Мск)

14 лет назад
yamoodo
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Заказывал у Евгении 11 статей на ремонтно-строительную тематику. Все сделано быстро и качественно, что говорит о высоком профессиональном уровне Евгении! Очень доволен сложившимся сотрудничеством, буду обращаться и дальше! В общем - рекомендую Евгению как очень ответственного и профессионально исполнителя.
Спасибо большое за интересный проект. Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение автопортала

    Требуется копирайтер для наполнения портала автомобильной тематики: легко читаемые описания для поисковых систем. Портал содержит информацию об автосалонах Москвы и МО, а также сопутствующую информацию – автосервисы, автомагазины, автомойки, прокат автомобилей и т.д. Работа будет ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    Нужно сделать хороший рерайт текстов, тематика концерты, спектакли. Пример в приложении, что пока нужно сделать. Будет больше если вам интересно будет дальше сотрудничать. Интересует цена, и минимальные сроки когда сделаете.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание статей по тематике "Рукоделие"

    $250

    Разыскиваются хорошие, ответственные копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "рукоделие". Цель: Написание интересных статей по тематикам "вязание и шитьё, изготовление поделок". Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание обзоров художественных произведений

    Всем привет. Нужно несколько копирайтеров для наполнения сайта: написания обзоров художественных произведений. Например: "Карлсон" - краткий сюжет на 2к символов, ваш отзыв после прочтения - 2к символов. То есть для выполнения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Строительные статьи

    $100

    Доброго! Требуется 50 уникальных статей на строительную тематику по 2000 символов без учета пробелов для сайта про натяжные потолки. Интересует цена за весь проект.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Конкурс на лучшее название студии

    $80

    Необходимо придумать название для студии с учетом следующих критериев: Основные виды деятельности: • веб-дизайн • дизайн • создание логотипов • полиграфия(макеты для печати) • объемные изображения • фирменный стиль • веб-программирование ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Маленькая работа по копирайту

    $50

    Требуется написать пока что одну статью в интернет магазин. Тематика цветы, подробности исполнителю. Текст нужен уникальный, свежий, не нудный, легкочитающийся и запоминающийся. Объём не больше 5к, а то и немногим меньше. Предлагаем свою кандидатуру и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт: редукторы

    Осмысленый и читабельный рерайт. уникальность - 80% Плюс предаставить эти тексты сразу в html (с абзацами, выделениями, т.к. текст пойдет на html сайт). там где есть таблицы - таблицы тоже вставить в рерайт. ...

    HTML
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание (пересказ) видео

    Здравствуйте! Смысл работы. Есть учебное видео по теме рынка форекс, длительностью окло 1 часа. Ваша задача его просмотреть и составить уникальное описание 1000-1200 символов. Оплата 1.5-2 дол. за описание

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад