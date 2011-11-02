Контент про Android

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Завершен8 заявок161 просмотр

Нужен рерайт про ОС Android, все что с ней связано, описание программ, настройка, прошивка и т. д.

Дам список ключевиков на которые нужно ориентироваться.

Требуемый объём статей примерно от 300 до 1000 символов с пробелами, то есть длинные полотна не к чему.

К статьям изображения, можно не ко всем.

Общее количество текста с пробелами от 100 тыс. знаков.

Текст должен быть уникален с точки зрения ПС.

Указывайте цену за тысячу знаков.

Android
14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$30
30 дней
Профессиональные тексты, со знанием темы по которой пишет. Рекомендую.
Приятно работать с Сергеем. Никаких проблем по ходу вакансии.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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