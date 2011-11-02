Контент про Android

Нужен рерайт про ОС Android, все что с ней связано, описание программ, настройка, прошивка и т. д.

Дам список ключевиков на которые нужно ориентироваться.

Требуемый объём статей примерно от 300 до 1000 символов с пробелами, то есть длинные полотна не к чему.

К статьям изображения, можно не ко всем.

Общее количество текста с пробелами от 100 тыс. знаков.

Текст должен быть уникален с точки зрения ПС.

Указывайте цену за тысячу знаков.