Для проекта http://ratingtoplist.com требуется копирайт для описания страниц с рейтингами. Каждое описание, 1000-1500 зн.

Выбирать буду по результатам тестового задания:

Нужно написать описание для рейтинга http://ratingtoplist.com/grocery-shops.html и http://ratingtoplist.com/brokers.html каждое по 1000 зн.

Текст должен содержать одно ключевое слово "название рейтинга" и быть приятным понятным для чтения человеком.

В общей сложности нужно будет написать порядка 36 000 зн .

Можете указывать цену за всю работу, или за 1000 зн.