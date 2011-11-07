10 статей ~22.000 (сбп) Креативный, нестандартный текст для людей
Копирайт
Для проекта http://ratingtoplist.com требуется копирайт для описания страниц с рейтингами. Каждое описание, 1000-1500 зн.
Выбирать буду по результатам тестового задания:
Нужно написать описание для рейтинга http://ratingtoplist.com/grocery-shops.html и http://ratingtoplist.com/brokers.html каждое по 1000 зн.
Текст должен содержать одно ключевое слово "название рейтинга" и быть приятным понятным для чтения человеком.
В общей сложности нужно будет написать порядка 36 000 зн .
Можете указывать цену за всю работу, или за 1000 зн.
Выбранный исполнитель
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