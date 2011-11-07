Копирайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки176 просмотров

Для проекта http://ratingtoplist.com требуется копирайт для описания страниц с рейтингами. Каждое описание, 1000-1500 зн.

Выбирать буду по результатам тестового задания:

Нужно написать описание для рейтинга http://ratingtoplist.com/grocery-shops.html и http://ratingtoplist.com/brokers.html каждое по 1000 зн.

Текст должен содержать одно ключевое слово "название рейтинга" и быть приятным понятным для чтения человеком.

В общей сложности нужно будет написать порядка 36 000 зн .

Можете указывать цену за всю работу, или за 1000 зн.

14 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$1
2 дня
Отлично справился с заданием. Будем продолжать сотрудничество на постоянной основе. Рекомендую!
Ясное изложение т/з. Быстрое реагирование на возникающие вопросы. Своевременная оплата. Рекомендую заказчика к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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