Копирайтинг для сайта агентства праздников

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Завершен33 заявки432 просмотра

10 статей ~22.000 (сбп)

Креативный, нестандартный текст для людей

14 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

radavam1
Алла 
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$2
2 дня
Алла замечательный исполнитель! Работа была выполнена раньше оговоренного срока и выполнена очень качественно! Спасибо!
Люблю я адекватных заказчиков, которые отчетливо формулируют задание, в нужный момент - на связи и оплачивают работу практически моментально. Именно таким заказчиком оказался Артем! Спасибо ему за это!

Заявки фрилансеров

radavam1
Алла 
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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