Обзорная статья по языкам программирования

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужна обзорная статья для сайта, посвященного языкам программирования.

Целевая аудитория - новички, интересующиеся программированием.

В статье нужно дать классификацию наиболее востребованных языков программирования по областям применения.

Нужно дать краткую характеристику по каждому языку или технологии (отличительные особенности, благодаря чему получил распространение).

При описании технологий нужно группировать их по областям применения.

Список платформ и языков:

- Java (J2SE, J2EE, J2ME, JavaFX),

- .NET (C#, VB.NET, ASP.NET),

- приложения для MS Windows (Visual C / Delphi / Visual Basic / C++ Builder)

- мобильные приложения: iOS (C++/Objective-C), Android (C/C++,Java, SDK, NDK)

- web-разработка (php, Python, Perl, JavaScript, Ruby, Lua)

- базы данных (Transact-SQL, PL/SQL)

Можно дополнить данный список при необходимости.

Также можно указать часто встречающиеся сочетания технологий, например, Java + Oracle.

Требования к статье:

- Уникальность по advego plagiatus не менее 90%.

- Оптимизация по ключевым словам не требуется.

- Объем 6-7 тыс. знаков.

Требования к исполнителю:

- кругозор в области технологий программирования;

- знания рынка труда в данной области.

Условия сотрудничества

Оплата: 15WMZ

Схема оплаты: 100% постоплата

Срок исполнения: 2-3 дня.

AndroidASP.NETDelphiiOSJavaJavaScriptPHPPythonSQLRuby
14 лет назад
serg1369
Сергей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи для строительного сайта

    Здравствуйте! Для строительного сайта необходимо написать несколько статей общим объемом 15000 знаков. В прикрепленном файле расписано более подробно. От Вас интересуют: сроки, стоимость, порядок оплаты. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Размножение статьи

    размножить статью 2000 знаков, на выходе - 100 вариантов. чтобы каждый читался нормально, чтобы размноженность в глаза не бросалась. уникальность требуется высокая. тематика - детские товары.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи по маркам авто

    Нужно написать по одной статье 600-700 символов на тему "История марки ***" или "О марке ***" Перечень марок авто: Alfa Romeo BMW Chrysler Citroen Daewoo Fiat ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблоны для размножения

    Ищу исполнителей для написания статей (от 1000 до 2000 ЗБП каждая) и создания из этих статей шаблонов для размножения. На выходы с одной статьи должно получаться не менее 100 при пятисловном шингле и уникальности не ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение автопортала

    Требуется копирайтер для наполнения портала автомобильной тематики: легко читаемые описания для поисковых систем. Портал содержит информацию об автосалонах Москвы и МО, а также сопутствующую информацию – автосервисы, автомагазины, автомойки, прокат автомобилей и т.д. Работа будет ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    Нужно сделать хороший рерайт текстов, тематика концерты, спектакли. Пример в приложении, что пока нужно сделать. Будет больше если вам интересно будет дальше сотрудничать. Интересует цена, и минимальные сроки когда сделаете.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание статей по тематике "Рукоделие"

    $250

    Разыскиваются хорошие, ответственные копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "рукоделие". Цель: Написание интересных статей по тематикам "вязание и шитьё, изготовление поделок". Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание обзоров художественных произведений

    Всем привет. Нужно несколько копирайтеров для наполнения сайта: написания обзоров художественных произведений. Например: "Карлсон" - краткий сюжет на 2к символов, ваш отзыв после прочтения - 2к символов. То есть для выполнения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Строительные статьи

    $100

    Доброго! Требуется 50 уникальных статей на строительную тематику по 2000 символов без учета пробелов для сайта про натяжные потолки. Интересует цена за весь проект.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад