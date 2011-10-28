Здравствуйте! Для строительного сайта необходимо написать несколько статей общим объемом 15000 знаков. В прикрепленном файле расписано более подробно. От Вас интересуют: сроки, стоимость, порядок оплаты. ...
Обзорная статья по языкам программирования
Нужна обзорная статья для сайта, посвященного языкам программирования.
Целевая аудитория - новички, интересующиеся программированием.
В статье нужно дать классификацию наиболее востребованных языков программирования по областям применения.
Нужно дать краткую характеристику по каждому языку или технологии (отличительные особенности, благодаря чему получил распространение).
При описании технологий нужно группировать их по областям применения.
Список платформ и языков:
- Java (J2SE, J2EE, J2ME, JavaFX),
- приложения для MS Windows (Visual C / Delphi / Visual Basic / C++ Builder)
- мобильные приложения: iOS (C++/Objective-C), Android (C/C++,Java, SDK, NDK)
- web-разработка (php, Python, Perl, JavaScript, Ruby, Lua)
- базы данных (Transact-SQL, PL/SQL)
Можно дополнить данный список при необходимости.
Также можно указать часто встречающиеся сочетания технологий, например, Java + Oracle.
Требования к статье:
- Уникальность по advego plagiatus не менее 90%.
- Оптимизация по ключевым словам не требуется.
- Объем 6-7 тыс. знаков.
Требования к исполнителю:
- кругозор в области технологий программирования;
- знания рынка труда в данной области.
Условия сотрудничества
Оплата: 15WMZ
Схема оплаты: 100% постоплата
Срок исполнения: 2-3 дня.
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