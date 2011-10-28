Обзорная статья по языкам программирования

Нужна обзорная статья для сайта, посвященного языкам программирования.

Целевая аудитория - новички, интересующиеся программированием.

В статье нужно дать классификацию наиболее востребованных языков программирования по областям применения.

Нужно дать краткую характеристику по каждому языку или технологии (отличительные особенности, благодаря чему получил распространение).

При описании технологий нужно группировать их по областям применения.

Список платформ и языков:

- Java (J2SE, J2EE, J2ME, JavaFX),

- .NET (C#, VB.NET, ASP.NET),

- приложения для MS Windows (Visual C / Delphi / Visual Basic / C++ Builder)

- мобильные приложения: iOS (C++/Objective-C), Android (C/C++,Java, SDK, NDK)

- web-разработка (php, Python, Perl, JavaScript, Ruby, Lua)

- базы данных (Transact-SQL, PL/SQL)

Можно дополнить данный список при необходимости.

Также можно указать часто встречающиеся сочетания технологий, например, Java + Oracle.

Требования к статье:

- Уникальность по advego plagiatus не менее 90%.

- Оптимизация по ключевым словам не требуется.

- Объем 6-7 тыс. знаков.

Требования к исполнителю:

- кругозор в области технологий программирования;

- знания рынка труда в данной области.

Условия сотрудничества

Оплата: 15WMZ

Схема оплаты: 100% постоплата

Срок исполнения: 2-3 дня.