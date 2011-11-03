срочно – 1-2 дня нужны тексты по тематике софт большинство – рерайт Все тексты должны быть уникальные на 100% для каждого сайта делай частично ...
Рерайт текста на тему «Спортивная фармакология»
Нужен очень качественный рерайт текста на тему «Спортивная фармакология» примерный объем текста 50 т.з
Тексты предоставляю!
Требования – качественный, осмысленный, читабельный рерайт для людей!
Сразу хочу предупредить, если не уверенны в своих силах, лучше не предлагать!
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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