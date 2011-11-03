Рерайт текста на тему «Спортивная фармакология»

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Завершен16 заявок363 просмотра

Нужен очень качественный рерайт текста на тему «Спортивная фармакология» примерный объем текста 50 т.з

Тексты предоставляю!

Требования – качественный, осмысленный, читабельный рерайт для людей!

Сразу хочу предупредить, если не уверенны в своих силах, лучше не предлагать!

14 лет назад
E_X_E_
48 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

EngineEXP
Федоров 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$45
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Как известно, хороший заказчик это редкость, а заказчик, знающий ЧТО ему КОНКРЕТНО нужно - вообще краснокнижный вариант. К чему бы я это? А к тому, что если вам довелось работать совместно с Александром, вам крупно повезло. Лишние доработки, прикапывание к деталям, неблагодарность вида "я начальник - ты дурак", незнание собственного ТЗ, доработка ТЗ во время исполнения - все это и не только, НЕ коснется вас. Честный, пунктуальный, компентентый - подобные ему люди, вызывают уважение, и я это безусловно ценю!

Заявки фрилансеров

EngineEXP
Федоров 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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