Рерайт текста на тему «Спортивная фармакология»

Как известно, хороший заказчик это редкость, а заказчик, знающий ЧТО ему КОНКРЕТНО нужно - вообще краснокнижный вариант. К чему бы я это? А к тому, что если вам довелось работать совместно с Александром, вам крупно повезло. Лишние доработки, прикапывание к деталям, неблагодарность вида "я начальник - ты дурак", незнание собственного ТЗ, доработка ТЗ во время исполнения - все это и не только, НЕ коснется вас. Честный, пунктуальный, компентентый - подобные ему люди, вызывают уважение, и я это безусловно ценю!