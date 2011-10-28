Срочно нужен копирайт – английский

срочно – 1-2 дня нужны тексты по тематике софт

большинство – рерайт

Все тексты должны быть уникальные на 100%

для каждого сайта делай частично уникальны термс и рефонд полиси (аналог на любом из сайте взять, где написано про рерайт)

Основная задача – полностью уникальное – и без схожести между друг другом даже по названию модулей, по функционалу

пишите когда сможете сделать и стоимость

тз в аттаче