Нужен рерайт про ОС Android, все что с ней связано, описание программ, настройка, прошивка и т. д. Дам список ключевиков на которые нужно ориентироваться. Требуемый объём статей примерно от 300 до 1000 символов ...
Срочно нужен копирайт – английский
срочно – 1-2 дня нужны тексты по тематике софт
большинство – рерайт
Все тексты должны быть уникальные на 100%
для каждого сайта делай частично уникальны термс и рефонд полиси (аналог на любом из сайте взять, где написано про рерайт)
Основная задача – полностью уникальное – и без схожести между друг другом даже по названию модулей, по функционалу
пишите когда сможете сделать и стоимость
тз в аттаче
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