Наполнение форума мастеров по ресницам (лэшмейкер)

Обязательно чтобы человек имел профессиональный опыт.

Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом.

Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию в других темах. Минимальный размер сообщения должен составлять 250 символов. Все темы и посты должны быть уникальные, воровоство идей с других форумов и копипаст не допустим.

Оплата по факту, период оплаты обговаривается.

От соискателей требуется:

- обязательное описание опыта в качестве мастера по ресницам (где, какое время учились, где, какое время работали);

- стоимость 1 темы, 1 ответа в теме;