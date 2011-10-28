Наполнение форума мастеров по ресницам (лэшмейкер)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка119 просмотров

Обязательно чтобы человек имел профессиональный опыт.

Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом.

Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию в других темах. Минимальный размер сообщения должен составлять 250 символов. Все темы и посты должны быть уникальные, воровоство идей с других форумов и копипаст не допустим.

Оплата по факту, период оплаты обговаривается.

От соискателей требуется:

- обязательное описание опыта в качестве мастера по ресницам (где, какое время учились, где, какое время работали);

- стоимость 1 темы, 1 ответа в теме;

14 лет назад
zenden26
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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