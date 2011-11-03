Приватно для Слезиной Надежды. Написание статьи

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Завершен2 заявки187 просмотров

Написание двух статей для сайта (обзор товара, рекламная статья).

Написание статей
14 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$60
7 дней
Хорошая структура статьи, легко читаемый текст. Продолжаем работать с другими статьями. Спасибо!
Требовательный и справедливый заказчик. Оплата всегда своевременно. Очень приятно было общаться и работать. Буду рада продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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