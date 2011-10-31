Рерайт с ключами

Здравствуйте! Мне требуется КОМАНДА ПОСТЕРОВ (!!!). Вы будете играть роль пациентов, которые имеют проблемы со спиной. Сообщений нужно около 5000 в общем, сотрудничество длительное. Оплата за один пост 15-20 центов, в зависимости ...