Здравствуйте! Мне требуется КОМАНДА ПОСТЕРОВ (!!!). Вы будете играть роль пациентов, которые имеют проблемы со спиной. Сообщений нужно около 5000 в общем, сотрудничество длительное. Оплата за один пост 15-20 центов, в зависимости ...
Рерайт с ключами
Выполнить рерайт статей и вписать в них ключ, каждая статья на 3000 зн бп, тема: фитнес
Оплата 30/1000
Заявки фрилансеров
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