Рерайт текста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок332 просмотра

Требуется человек, который сможет писать рерайт текста (около 500символов) и добавлять его на сайт + картинки и файл программы.

Оплата 0,5 у.е. за один пост

Сайт на DLE. Работы много (сотни постов)

DLE
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webFaster1
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ADAM007
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Заявки фрилансеров

ADAM007
34 года
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Был
11 лет назад
14 лет назад