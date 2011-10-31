5 статей по 2500 знаков без пробелов ТЗ в файле Оплата - 1$/1000
Похмельный синдром. Снятие, лечение. РЦ
Написать 5 сео-статей о похмелье и о его лечении. В тексте 5-6 вхождений ключа, если он один, и 2-3, если их несколько. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключи выделять жирным.
1. Ключевое слово: снятие похмельного синдрома.
2. Ключевое слово: похмельный синдром лечение.
3. Ключевое слово: как снять похмелье, снятие похмелья.
4. Ключевое слово: как лечить похмелье, как вылечить похмелье, похмелье лечение.
5. Ключевое слово: пьянство лечение, как вылечить пьянство.
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
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Присылать статьи: [email protected]
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