5 статей по 2500 знаков без пробелов ТЗ в файле Оплата - 1$/1000
Копирайт/рерайт статей
Надо написать статьи для продвижения сайта в поисковиках по каждому запросу из списка.
Т.к. по каждому из запросов нужно от 10 до 20 статей принимаю также предложения сразу и по рерайту.
Т.е. на выходе по каждому из запросов мне нужно по 10-20 статей.
Ключевой запрос должен содержаться в заголовке и 3 раза упоминаться в тексте.
В статье не менее 2000 знаков.
Друзья, ваши предложения в виде фраз Хр за Х знаков сразу буду отклонять!!!
Т.к. показывает ваш непрофессионализм и слабое желание работать по проекту!!!
Мне нужны конкретные предложения с ценой за проект и сроками исполнения.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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