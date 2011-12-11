Копирайт/рерайт статей

Надо написать статьи для продвижения сайта в поисковиках по каждому запросу из списка.

Т.к. по каждому из запросов нужно от 10 до 20 статей принимаю также предложения сразу и по рерайту.

Т.е. на выходе по каждому из запросов мне нужно по 10-20 статей.

Ключевой запрос должен содержаться в заголовке и 3 раза упоминаться в тексте.

В статье не менее 2000 знаков.

Друзья, ваши предложения в виде фраз Хр за Х знаков сразу буду отклонять!!!

Т.к. показывает ваш непрофессионализм и слабое желание работать по проекту!!!

Мне нужны конкретные предложения с ценой за проект и сроками исполнения.

Спасибо!