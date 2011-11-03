Про 12 шагов от алкоголизма. РЦ.

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Завершен2 заявки125 просмотров

Описание проекта:

Нужны 3 сео статьи про 12 шагов от алкоголизма и реабилитацию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным.

1. Ключевые слова: 12 шагов анонимных алкоголиков, программа 12 шагов от алкоголизма.

2. Ключевые слова: пьянство и алкоголизм.

3. Ключевые слова: реабилитационная программа для наркоманов, реабилитационная программа для наркозависимых.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Ответственный исполнитель! Приятно работать, рекомендую
Работодатель отличный! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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