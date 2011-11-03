Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про наркотик крокодил. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: лечение крокодила. 2. Ключевые слова: ...
Про 12 шагов от алкоголизма. РЦ.
Описание проекта:
Нужны 3 сео статьи про 12 шагов от алкоголизма и реабилитацию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным.
1. Ключевые слова: 12 шагов анонимных алкоголиков, программа 12 шагов от алкоголизма.
2. Ключевые слова: пьянство и алкоголизм.
3. Ключевые слова: реабилитационная программа для наркоманов, реабилитационная программа для наркозависимых.
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
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