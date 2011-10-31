Про вывод из запоя. РЦ,

На данный момент не оплачены тексты на сумму 925 руб, принятые в работу 31-го октября. Ситуация аналогичная - следующий понедельник, затем следующая пятница...Затем ссылка на сложности с перечислением от руководства. В итоге, на протяжении почти 3-х недель никакой оплаты. Очень разочарован, поскольку впредь, за 2 месяца работы с Анастасией мог отозваться о данном заказчике только с положительной стороны.