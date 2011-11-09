Приватный проект для Idee_Fixe

Эта девушка поразила меня прежде всего своим ярким запоминающимся резюме... Я отметила её тонкое чувство юмора и, что меня удивило, достаточно юный возраст. Рискнула попробовать поработать с ней. Представленная ею работа впоследствии превзошла все мои ожидания! Мало того, что все было написано чётко, грамотно, с юмором - как мне и нужно, так еще Валентине удалось передать именно тот фирменный стиль, который уже имеется у моего магазина! "Это "наше"! Просто потрясающе! Очень профессионально!" - твердили мы, перебивая друг друга, со своим начальником :) Валентина, еще раз спасибо за Вашу работу! Буду рада продолжению сотрудничества!