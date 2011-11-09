Приватный проект для Idee_Fixe

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки128 просмотров

Наполнение сайта интернет-магазина (составление описаний для товарных позиций)

14 лет назад
russ
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Эта девушка поразила меня прежде всего своим ярким запоминающимся резюме... Я отметила её тонкое чувство юмора и, что меня удивило, достаточно юный возраст. Рискнула попробовать поработать с ней. Представленная ею работа впоследствии превзошла все мои ожидания! Мало того, что все было написано чётко, грамотно, с юмором - как мне и нужно, так еще Валентине удалось передать именно тот фирменный стиль, который уже имеется у моего магазина! "Это "наше"! Просто потрясающе! Очень профессионально!" - твердили мы, перебивая друг друга, со своим начальником :) Валентина, еще раз спасибо за Вашу работу! Буду рада продолжению сотрудничества!
Работать со Светланой - настоящее удовольствие! Светлана с пониманием относится к творческим чертам характера исполнителя, четко объясняет суть задания и оперативно оплачивает готовую работу. Также не стесняется высказывать устную благодарность, что, согласитесь, бывает чрезвычайно важно :) Спасибо за интересный проект! С удовольствием продолжу наше сотрудничество )

Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
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Была
7 лет назад
14 лет назад

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