Написание статей на английском языке

$63
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Завершен1 заявка104 просмотра

ТЗ во вложении

Написание статей
4 года назад
wildathead
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$131
6 дней
Escrow
задача выполнена в срок
Ответственный заказчик. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад