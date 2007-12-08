Написание текстов для сайта

Ищу человека готового писать тексты для сайтов различных тематик. В основном распространенные: строительство, автомобили, недвижимость.

Оплата 1 у.е за страницу. Хотелось бы найти человека для постоянной работы т.к. работы много.

Первый сайт который нужно сделать, на тему - бронежилеты. Объем 5 страниц: главная и 4 внутренние страницы.

Каждая страница должна быть в районе 1500 символов с пробелами (1000-2000 символов). Текст полностью уникальный (возможно рерайтинг).