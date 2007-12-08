Рерайт статей (постоянная работа)

Нужен человек для постоянной работы на сайте - рерайт статей делать. Зарплата оговаривается.

Текстовое задание приложенно. Нужно из предложенных статей сделать грамотный рерайт, чтобы он был уникальным - кто лучше справится, того и найму на работу.

Выполненное текстовое задание высылайте на емаил [email protected] - в емаиле укажите Вашу ICQ - чтобы я мог связатся с Вами.

Оплата за месяц работы на сайте планируется 100-130 у.е. (нужно 2 статьи делать рерайта в день - статьи маленькие).