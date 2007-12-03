Придумать заманчивую супер новость для сайта!

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры!

У меня для Вас очередное, очень интересное задание!

Мы к новому году закупили вкусных, дорогих конфет, сока, кофе и чая!

Заказали фирменные пакеты, диски, ручки, кружки. Будем угощать и дарить подарки своим клиентам!

Так вот, нужно придумать новость для нашего сайта и сайтов наших партёров о нашей супер акции!

Подробности о нашей компании, при личной переписки! Новость не большая, строчек 8-10 на листе формата А4.