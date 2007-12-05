Нужно написание кратких ревью на англ.

Нужно написать или создать (переписать) статьи для туристического сайта - www.stezya.com Сейчас есть там тексты, но они просто сграбленны с других ресурсов, нужно переделать тексты, чтобы была уникальность контекста. Фотографии не нужны, найду сам. Оставляйте свои предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
15 ревью по тематике online dating. 10-15 предложений. до 1,5к знаков в каждом.
20 по online casino, online poker.
5 по penis pills.
суть ревью:
"Вы попали на сайт такойто, посвященный тому-то, здесь много плезного по тематике такой-то."
Только в виде 10-15 предложений, без углублений в конкретику, просто общие, грамотно построенные фразы.
Описание должно быть выполнено на грамотном английском языке, с учетом названия доменного имени.
список доменов будет предоставлен.
Цены как за полноценный перевод/копирайтинг не предлагать ).
бюджет на этот проект 60-80 долларов за все.
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
находить софт или из собственных запасов, закачиваем на депозит, либо в другое удобное место, все что наскачивали прибыль ваща, плюс за каждую ссылку 30 центов, помещаем описание... предложения в личку или ася 420-719-032 Такое же предложение ...Закрыт16 лет назад
- $400
Вакансия: balanced scorecard for Quality Assurance Основные требования: -- опыт работы в области quality assurance; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать статью не более 1000 символов об особенностях рекламной фотографии.Закрыт16 лет назад
Для продолжительной работы. Тематика - украшения. Нужен качественный рерайтинг. Цена 60-80 центов за 1к знаков.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Написать статьи и тематическое наполнение для сайта пластиковых окон http://www.winrus.ru Пишите на ICQКопирайтинг15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Срочно нужен грамотный человек с опытом в области написания коммерческих предложений. Заготовки все есть нужен очень грамотный, профессионально написанный текст. Всю работу надо проделать до понедельника!!!Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Воспользуюсь услугами по поиску, написанию статей новостей релизов по тематике Деловой туризм выставкиЗакрыт16 лет назад
Требуется человек для наполнения сайта контентом 80% роботы фильмы онлайн требования что бы человек загружал фильмы на сервера и размещал после етого на сайте + 20% обычное наполнения новостями. Хотелось бы взять подходящего человека на постоянку ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Уважаемый копирайтер предлогаю вам работу по написанию уникальных рекламных слоганов. Оплата за 1000 уникальных качественных слоганов 200 $ Работаем для удобства по схеме 100 слоганов = 20 $ Цена генерируемых слоганов обычно в районе 3-4$ ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад