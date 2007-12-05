Нужно написание кратких ревью на англ.

$60
КопирайтингЗавершен4 заявки202 просмотра
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15 ревью по тематике online dating. 10-15 предложений. до 1,5к знаков в каждом.

20 по online casino, online poker.

5 по penis pills.

суть ревью:

"Вы попали на сайт такойто, посвященный тому-то, здесь много плезного по тематике такой-то."

Только в виде 10-15 предложений, без углублений в конкретику, просто общие, грамотно построенные фразы.

Описание должно быть выполнено на грамотном английском языке, с учетом названия доменного имени.

список доменов будет предоставлен.

Цены как за полноценный перевод/копирайтинг не предлагать ).

бюджет на этот проект 60-80 долларов за все.

16 лет назад
Blinter
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Deviot
Writer 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
Спасибо. Все сделано в срок в полном объеме. Креатив и англ. язык на отличном уровне. В перспективе планирую сотрудничать еще.
Задача была чётко сформалирована и оплачена. Приятно было сотрудничать.
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