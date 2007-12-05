Нужно написание кратких ревью на англ.

15 ревью по тематике online dating. 10-15 предложений. до 1,5к знаков в каждом.

20 по online casino, online poker.

5 по penis pills.

суть ревью:

"Вы попали на сайт такойто, посвященный тому-то, здесь много плезного по тематике такой-то."

Только в виде 10-15 предложений, без углублений в конкретику, просто общие, грамотно построенные фразы.

Описание должно быть выполнено на грамотном английском языке, с учетом названия доменного имени.

список доменов будет предоставлен.

Цены как за полноценный перевод/копирайтинг не предлагать ).

бюджет на этот проект 60-80 долларов за все.