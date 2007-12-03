Добавлять новости

находить софт или из собственных запасов, закачиваем на депозит, либо в другое удобное место, все что наскачивали прибыль ваща, плюс за каждую ссылку 30 центов, помещаем описание... предложения в личку или ася 420-719-032

Такое же предложение и по музыки electro, house... проекты не коммерческие так что большего дать не могу.