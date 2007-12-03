Рерайтинг на тему единиц измерения

Нужно написать или создать (переписать) статьи для туристического сайта - www.stezya.com Сейчас есть там тексты, но они просто сграбленны с других ресурсов, нужно переделать тексты, чтобы была уникальность контекста. Фотографии не нужны, найду сам. Оставляйте свои предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 5 статей на темы единиц измерения времени, температуры, энергии, объема и длины. Каждая статья около 5 тыс. знаков. Также необходимо ключевые слова, что я дам, выделять тэгом .
В заявке укажите сроки и цену за ВСЮ работу. А также свою аську.
В мою аську и в личку прошу не писать, буду игнорировать. Только в заявки.
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