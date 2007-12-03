Рерайтинг на тему единиц измерения

Нужно 5 статей на темы единиц измерения времени, температуры, энергии, объема и длины. Каждая статья около 5 тыс. знаков. Также необходимо ключевые слова, что я дам, выделять тэгом .

В заявке укажите сроки и цену за ВСЮ работу. А также свою аську.

В мою аську и в личку прошу не писать, буду игнорировать. Только в заявки.